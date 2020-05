Follie da quarantena: si piazza davanti all’auto delle forze dell’ordine e non la fa passare

L'uomo, vestito con una lunga tunica bianca, dà in escandescenza e sbarra il passaggio ai militari inveendo in malo modo contro di loro

La quarantena forzata, si sa, gioca strani scherzi. Guardate cosa succede in questo video. E’ girato in Sicilia. Una gazzella dei carabinieri imbocca una stradina: di punto in bianco si vede sbarrare la strada da un passante che indossa una lunga tunica bianca che gli copre anche i capelli. L’uomo dà in escandescenza, si piazza davanti alla vettura di servizio e sbarra il passaggio ai militari inveendo in malo modo contro di loro.