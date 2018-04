Fondazione per il Libro, si dimette il liquidatore Rossotto

L’avvocato Riccardo Rossotto ha rassegnato le dimissioni, non continuerà ad esercitare le sue funzioni di liquidatore della Fondazione per il Libro. Lo ha comunicato in serata la Regione Piemonte.

Alla base della decisione da parte di Rossotto dei motivi di opportunità. Tra i suoi clienti, infatti, ci sarebbero alcuni creditori della Fondazione, che aspettano ancora il saldo delle proprie spettanze arretrate.

Sulla questione, in ogni caso, non ci sono commenti nè da parte di Rossotto, nè tanto meno dei vertici regionali. “Non ci sono ulteriori commenti al riguardo da parte del presidente Chiamparino o della Giunta anche perchè essendo aperto un processo per liquidazione – recita la nota della Regione Piemonte – si parla solo attraverso gli atti ufficiali”.