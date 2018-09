Fontane fantasma in centro. Due su 3 rimangono spente

Sono più di sessanta solo a Torino, divise tra le Otto circoscrizioni. Sono il valore aggiunto dei parchi e delle piazze torinesi e rappresentano un elemento decorativo e di refrigerio per cittadini e turisti che scelgono di visitare Torino, specialmente nel periodo estivo. Eppure molte delle fontane del centro città (per una media di due su tre) sono a secco da tempo, nonostante le promesse dell’amministrazione comunale di ripristinarle. Mettendo, nuovamente, una mano al portafoglio. A cominciare dalla vasca centrale nell’aiuola Balbo, tra via Cavour e via dei Mille, spenta da inizio agosto per un guasto elettrico e non ancora riattivata. Un danno di lieve entità che il Comune di Torino aveva promesso di riparare nel giro di qualche giorno. Invece la pavimentazione in porfido è ancora asciutta e gli alti getti d’acqua sono soltanto più un ricordo per i residenti che vorrebbero tanto potersi rinfrescare in quella pozza d’acqua.

