Il food traina la ripresa di Natale: e sotto l’albero è “Greta-mania”

Un Natale al ristorante per tanti torinesi e sotto l’albero regali pensati per il bene dell’ambiente sull’onda della “Greta mania”. Mancano pochi giorni alla Vigilia e la fotografia degli acquisti che viene dalle associazioni dei commercianti è più che mai positiva: nei ristoranti è tutto esaurito e i regali scelti danno il segno di una società che sta cambiando.

A fare bene è soprattutto il settore del food, con un aumento di circa il 10% delle prenotazioni nei ristoranti per il pranzo del 25 e il cenone di Capodanno. Vanno bene anche le gastronomie, dove le eccellenze del territorio sono apprezzatissime tanto dalle famiglie torinesi che le scelgono per le loro tavole, quanto dai turisti in visita in città.

«Cogliamo con piacere i segnali di leggera ripresa che si registrano in alcuni settori – è positiva Maria Luisa Coppa, presidente Ascom – a partire dal food che continua a svolgere un ruolo trainante per i consumi a Torino e in provincia». Tra i prodotti che riscuotono maggior successo ci sono i pandori (scelti dal 44% dei torinesi) e i panettoni (50%), le cui vendite risultano in crescita. Solo il 6% dei consumatori opterà invece per altri tipi di dessert natalizi.

Leggermente in calo la spesa media per famiglia (275 euro), che registra una discesa del 4% rispetto allo scorso Natale. «È un dato non entusiasmante – commenta il presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri – dovuto al clima di incertezza sulle prospettive del 2020».

Non mancano le novità sotto l’albero. Quest’anno tra i regali più gettonati compaiono borracce per l’acqua e oggetti di arredamento all’insegna della compatibilità ambientale e del riuso. «Seguiamo con particolare interesse l’aumento degli acquisti sostenibili dei giovanissimi e delle loro famiglie, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e soluzioni innovative» commenta Coppa, osservato un aumento del +15% dei consumi in questo settore.

Per quanto riguarda i regali più “tradizionali”, invece, migliora il settore dell’oreficeria (+5%), «con ritorno al gusto e alla produzione italiana». Appare in ripresa anche il comparto tecnologico con aspirapolvere, asciugacapelli, apparecchi per il trattamento dell’aria, ventilatori, termoventilatori, smartphone e cuffie bluetooth. «Il settore della moda e dell’abbigliamento continua ad essere il più penalizzato – spiega Coppa -. I nostri operatori devono essere quindi pronti ad accogliere le novità».