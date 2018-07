For Honor Stagione VII: Ira e Tempesta arriverà il 2 agosto!

Ubisoft ha annunciato che For Honor Stagione VII: Ira e Tempesta sarà disponibile il 2 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Rilasciato come aggiornamento gratuito, For Honor Stagione VII: Ira e Tempesta dimostra l’impegno dei team di sviluppo nell’implementare il feedback della community e introdurrà una nuova mappa, importanti cambiamenti per gli Eroi, un update al sistema di gradi e altro ancora. Su Xbox One, i nuovi giocatori con un abbonamento Xbox Live Gold potranno inoltre scaricare gratuitamente For Honor dal 16 agosto, come parte del programma Games with Gold.

I nuovi contenuti in arrivo per For Honor Stagione VII: Ira e Tempesta includono:

Nuova Mappa: Una nuova mappa espanderà il campo di battaglia. Questa roccaforte circondata dall’acqua, un tempo il ritiro personale di un Lord, è ora un avamposto estremamente ambito. La mappa sarà disponibile nelle modalità Tributo, Schermaglia, Eliminazione, Mischia e Duello.

Dopo i recenti aggiornamenti agli Eroi e tenuto conto del feedback dei giocatori, For Honor continuerà a migliorare e bilanciare i propri personaggi: due Eroi, Guardiano e Valkyrie, riceveranno importanti aggiornamenti per migliorarne la versatilità e aumentare l’efficienza dei rispettivi set di mosse. Update al Sistema di Gradi: Nel Sistema di Gradi saranno introdotte due nuove divisioni, Master e Grand Master, riservate solo ai guerrieri più valorosi. I giocatori potranno monitorare i propri progressi sulla nuova Leaderboard dei Gradi. I giocatori potranno partecipare a match Ranked Duel al di fuori dei Tornei. I Tornei saranno invece fatti partire a rotazione, inizialmente durante i weekend.

In concomitanza con l’inizio della nuova Stagione, For Honor applicherà uno sconto permanente del 30% a tutti i battle outfit. Verrà lanciata inoltre una nuova offerta Hero Trial, disponibile dal 2 al 9 agosto, che darà ai giocatori la possibilità per una settimana di provare qualunque Eroe che non possiedono e di acquistarlo con l’Acciaio a un prezzo scontato.

Per i nuovi giocatori che vogliono mettere alla prova la propria forza sul campo di battaglia, For Honor farà parte dei Games with Gold di Xbox e sarà disponibile per il download gratuito su Xbox Live Gold dal 16 agosto al 15 settembre. Fino al 30 luglio, chi desidera unirsi prima alla battaglia può acquistare For Honor a prezzo scontato fino all’80% sul Microsoft Store.

Dopo l’introduzione di server dedicati e nuove modalità di addestramento, For Honor continuerà a crescere con la pubblicazione, a partire dal 16 ottobre, dell’espansione Marching Fire, che conterrà la nuovissima fazione Wu Lin, pronta a unirsi alla lotta, una modalità 4v4 di assedio al castello, chiamata “Assalto”, contenuti PvE illimitati e altro ancora.