“Altre forme di vita”: è questo il tema dell’edizione 2020 del Salone del Libro di Torino. Le novità della rassegna, che si svolgerà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere, sono state svelate oggi alla presenza del direttore Nicola Lagioia, della sindaca Chiara Appendino e del governatore Alberto Cirio.

PERCHE’ ALTRE FORME DI VITA

“Altre forme di vita è il tema scelto nel 2020. Un’esortazione a fantasticare sulla fisionomia umana negli anni a venire, a un decennio dal raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – si legge sul sito del Salone del Libro -. Come attraversare il presente e raggiungere il futuro? La crisi climatica, la sostenibilità, la tutela della biodiversità, l’innovazione tecnologica, i nuovi modelli sociali, economici e politici necessari a vivere degnamente il XXI secolo si intrecceranno con letteratura, cinema, teatro, con la grande arte di raccontare storie. Se non provano i libri a immaginare il futuro e a narrare le mutazioni, chi può farlo?”.

GLI OSPITI

I Paesi ospiti saranno l’Irlanda e il Canada, mentre la Regione ospite sarà la Campania. Annunciati anche i nomi di alcuni dei personaggi che andranno a impreziosire il Salone: Annie Ernaux, una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese, il cantautore e scrittore Francesco Bianconi, la leggenda del jazz Pat Metheny, Salman Rushdie, e la ‘rockstar dell’economia’ Thomas Piketty.