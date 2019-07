Formula 1, Bottas in pole a Silverstone: terza la Ferrari di Leclerc

Pole position per Valtteri Bottas nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota finlandese della Mercedes ha preceduto per soli sei millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton, beffandolo proprio sulla pista di casa. Domani il campione in carica proverà a rifarsi in gara, davanti ai suoi tifosi.

Terza la Ferrari di Charles Leclerc, a 79 millesimi dal poleman. Il pilota monegasco è stato bravo a precedere Verstappen e Gasly grazie a un ultimo giro praticamente perfetto, in cui ha rimediato a qualche sbavatura precedente.

Solo sesto Sebastian Vettel, ancora una volta in difficoltà. Tra i primi dieci anche Ricciardo, Norris, Albon e Hulkenberg. Undicesimo tempo per Giovinazzi davanti all’altra Alfa Romeo di Raikkonen.