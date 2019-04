Formula 1, doppietta Mercedes anche a Baku: Bottas precede Hamilton

Terzo posto per Vettel, Leclerc conclude quinto ma fa il giro veloce

Ancora una doppietta Mercedes, la quarta in altrettante gare, nel Mondiale di Formula 1. A Baku è Valtteri Bottas a precedere Lewis Hamilton, con Sebastan Vettel che deve accontentarsi della terza posizione e del gradino più basso del podio.

Successo conquistato con caparbietà dal finlandese, bravo a capitalizzare la pole centrata nelle qualifiche del sabato. Inutili i tentativi di Hamilton di metterne in discussione la leadership. Terza posizione per Vettel, bravo a sua volte a tenere a distanza Verstappen.

Quinta posizione per Leclerc, partito dalla nona posizione dopo il clamoroso incidente nelle Q2 del sabato. Per il monegasco la consolazione del punto di bonus per il giro veloce, ottenuto proprio all’ultima tornata di gara. A completare la top tep Perez, Sainz, Norris, Stroll e Raikkonen con Giovinazzi 12mo.