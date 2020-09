FORMULA 1. Doppietta Mercedes nel Gp del Mugello. Male la Ferrari

Uno-due Mercedes nel Gran Premio del Mugello, debutto assoluto per la pista toscana nel mondiale di Formula 1. Il britannico Lewis Hamilton si è aggiudicato la gara (si tratta del 90esimo successo in carriera per lui) precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Red Bull di Alexander Albon. Indietro entrambe le Ferrari con Charles Leclerc ottavo e Sebastian Vettel decimo. Per il “Cavallino” la gara del millesimo gran premio, tra l’altro caratterizzata da diversi incidenti e da ben tre interruzioni, non passerà di certo agli annali come una delle più belle ricorrenze della gloriosa storia delle rosse.