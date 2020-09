Formula 1, Ferrari mai così male in qualifica a Monza: prima fila tutta Mercedes

Hamilton in pole nel Gran Premio d'Italia davanti a Bottas, terzo tempo per Sainz: Leclerc è 13mo, Vettel 17mo

Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Italia. A Monza le Frecce d’Argento confermano di essere di un altro pianeta, con Hamilton che ritocca il primato della pista (1.18.887) e beffa Bottas per appena 69 millesimi. Terzo tempo per Sainz, in seconda fila con Perez.

Quinto tempo per Verstappen, poi Norris, Ricciardo, Stroll, Albon e Gasly. Ma a fare notizia è soprattutto il disastroso comportamento delle due Ferrari: mai così male le Rosse a Monza in qualifica, in tutta la storia della Formula 1.

Un disastro contraddistinto dal 13mo tempo di Leclerc, fuori per due decimi dalla Q3, e dal 17mo di Vettel, eliminato addirittura già nel Q1. Il precedente primato negativo era datato 1984, quando Alboreto si piazzò 11mo in qualifica a Monza e Arnoux 14mo.