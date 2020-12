FORMULA 1. GP Abu Dhabi, Verstappen domina e vince davanti alle Mercedes

Max Verstappen domina in lungo e in largo e vince l’ultimo Gran Premio della stagione 2020 di Formula 1 in Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina l’olandese precede le due Mercedes di Bottas (secondo) e Hamilton (terzo), mentre è quarta l’altra Red Bull di Albon.

Gran risultato per la McLaren: la quinta piazza di Norris e la sesta di Sainz permettono al team inglese di chiudere in terza posizione in classifica costruttori. Male ancora le Ferrari: solo 13° Leclerc, seguito da Vettel che chiude in 14° l’ultima gara con il team di Maranello.