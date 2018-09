FORMULA 1. Gp Russia: Bottas si scansa, Hamilton ringrazia e vince. Vettel 3°

Un ordine di scuderia plateale porta alla vittoria ancora una volta Lewis Hamilton. E’ il britannico a salire sul gradino più alto del podio, per portare a casa un primo posto quanto mai di importanza capitale: aumentano a 50 i punti di vantaggio su Sebastian Vettel (3° al traguardo) che, a cinque gare dalla fine, significano avere il mondiale in tasca.

LA GARA

Al via Bottas mantiene la pole, mentre il Vettel sembra avere lo spunto migliore e affianca subito Hamilton: i due procedono ruota a ruota fino alla prima staccata, dove il britannico riesce a mantenere la 2° posizione ai danni dell’avversario. I tre continuano fino alle soste ai box, dove la Ferrari riesce ad indovinare la miglior strategia: infatti il tedesco riesce a sopravanzare il rivale prendendosi il secondo posto e si innesca il duello tra i contendenti al titolo mondiale. Lo vince ancora Hamilton che trova un gran sorpasso su Vettel, rimettendo in piedi l’1-2 Mercedes. Le posizioni restano invariate fino al giro 26: Bottas rallenta platealmente in curva, lasciando scorrere senza opposizione il compagno di squadra, lasciandogli la testa della gara. Un gesto decisivo, forse anche per il mondiale, che però porterà a polemiche infinite nel post gara: il britannico vince la gara, ma non esulta nemmeno. Sul podio lascia addirittura salire il finlandese sul gradino più alto, beccandosi i fischi del pubblico, che non apprezza lo spettacolo. Raikkonen è quarto al traguardo, Verstappen chiude al quinto posto dopo una rimonta furiosa. Da segnalare l’ottima gara di Leclerc, futuro pilota Ferrari, che chiude 7° su Alfa-Sauber.

ORDINE DI ARRIVO

1. Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 1 ora 27’25”181;

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +2”545;

3. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) +7”487;

4. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) +16”543,

5. Max Verstappen (Ola/Red Bull), +31”016;

6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) +80”451;

7. Charles Leclerc (Monaco/Sauber) +98”390;

8. Kevin Magnussen (Dan/Haas) +1 giro;

9. Esteban Ocon (Fra/Force India) +1 giro;

10. Sergio Perez (Mex/Force India) +1 giro;

11. Romain Grosjean (Fra/Haas) +1 giro;

12. Nico Hulkenberg (Ger/Renault) +1 giro;

13. Marcus Ericsson (Sve/Sauber) +1 giro;

14. Fernando Alonso (Spa/McLaren Renault) +1 giro;

15. Lance Stroll (Can/Williams) +1 giro;

16. Stoffel Vandoorne (Bel/ McLaren Renault) +2 giri;

17. Carlos Sainz (Spa/Renault) +2 giri;

18. Sergey Sirotkin (Rus/Williams) +2 giri.