Formula 1, Hamilton in pole al Mugello: quinto tempo per Leclerc

Lewis beffa Bottas per 49 millesimi, in seconda fila le Red Bull: Vettel soltanto 14mo

Prima fila tutta Mercedes al Mugello nel Gran Premio di Toscana di Formula 1. La pole position è di Hamilton, che ferma il cronometro sul tempo di 1.15.144 e stacca il compagno di scuderia Bottas di 59 millesimi. A sorridere, però, una volta tanto sono anche i tifosi della Ferrari.

Alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e Albon, sistemate in seconda fila, c’è infatti la Rossa di Leclerc, autore di un quasi miracoloso quinto tempo a un secondo e 126 millesimi da Lewis. Alle spalle del monegasco Perez, Stroll, Ricciardo, Sainz e Ocon.

Delusione, invece, per Vettel. Dopo aver evitato in extremis il taglio già nel corso della Q1, il tedesco non è riuscito a far meglio del quattordicesimo tempo in Q2 e partirà ancora una volta dalle retrovie.