Formula 1: Hamilton in pole in Russia, altro disastro Ferrari. Morbidelli il più veloce in MotoGP

Leclerc (11mo) e Vettel (15mo) fuori in Q2, per il tedesco pure un incidente. A Barcellona in prima fila c'è anche Rossi

Miglior tempo con brivido per Lewis Hamilton a Sochi, nelle qualifiche del Gran Premio di Russia. Il pilota inglese partirà in prima fila con Verstappen dopo aver rischiato la clamorosa eliminazione nel Q2, dove il suo giro era stato annullato per un fuori pista e la sessione stoppata per un incidente a Vettel.

In seconda fila Bottas e Perez, poi Ricciardo, Sainz, Ocon, Norris, Gasly e Albon. Altro disastro per le Ferrari, con entrambi i piloti fuori nel Q2. Detto dell’incidente di Vettel, andato a muro con la sua monoposto, delusione anche per Leclerc: soltanto undicesimo tempo per il monegasco.

In MotoGP, prima pole position in carriera per Franco Morbidelli, autore del miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Il pilota romano ha preceduto sul filo dei millesimi Quartararo, con Rossi ottimo terzo nel giorno della firma del contratto con la Yamaha Petronas. In seconda fila Miller, Vinales e Zarco, in terza Espargaro, Mir e Petrucci. Male Bagnaia (14mo) e Dovizioso (17mo).