FORMULA 1. Hamilton, sesto sigillo a Silverstone: mai nessuno come lui. Leclerc terzo

Altra doppietta per la Mercedes che si aggiudica anche il Gp di Gran Bretagna. Male Vettel, 15esimo, dopo il contatto con Verstappen

Sesto sigillo per Lewis Hamilton, che al volante della Mercedes, ha vinto il Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1, inanellando la vittoria numero 6 (record assoluto) in carriera sul circuito di Silverstone (la 80esima complessiva).

NUOVA DOPPIETTA MERCEDES

Il pilota britannico ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas, secondo per quella che è l’ennesima doppietta stagionale delle “frecce d’argento“. Terza la Ferrari del monegasco Charles Leclerc che ha preceduto le Red Bull di Pierre Gasly (quarto) e Max Verstappen (quinto).

MALE VETTEL, FUORI DALLA ZONA PUNTI

Male l’altro ferrarista, Sebastian Vettel, che ha chiuso fuori dalla zona punti, quindicesimo, per via di un contatto con il Verstappen che lo ha costretto ai box per la sostituzione del musetto e poi a subire una penalità di 10 secondi.

RAIKKONEN NELLA TOP TEN

Completano la top ten Sainz (McLaren), Ricciardo (Renault), Raikkonen (Alfa Romeo), Kvyat (Toro Rosso) e Hulkenberg (al volante dell’altra Renault).