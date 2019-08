FORMULA 1. Hamilton trionfa in Ungheria. Secondo Verstappen, terza la rossa di Vettel

Fantastico Hamilton. Dopo il ko del Gp di Germania, il pilota della Mercedes rialza subito la testa e si aggiudica il gp d’Ungheria di Formula 1 al termine di una eccezionale, che lo ha visto rimontare, con giri da paura, e poi sorpassare, a cinque tornate dalla fine, un mai domo Max Verstappen fino a quel momento leader della gara. Hamilton allunga così in vetta alla classifica del Mondiale piloti.

VETTEL TERZO, LECLERC QUARTO

Nulla da fare dunque per la Red Bull del pilota olandese, giunta seconda, davanti alla Ferrari di Vettel (terzo) ed all’altra rossa di Leclerc (quarto). Male in ogni caso il Cavallino (giunto a quasi un minuto dal duo di testa) mai veramente in gara. Sfortunata l’altra Mercedes di Bottas che ha tagliato il traguardo all’ottavo posto dopo esser scivolata in ultima posizione dopo un contatto in partenza prima con Hamilton e poi con Leclerc.