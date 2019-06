FORMULA 1. La Ferrari di Leclerc vola: sua la pole position in Austria. Hamilton secondo

La Ferrari torna a sorridere. Charles Leclerc ha centrato la pole position (è la seconda in carriera per lui) nel Gp d’Austria di Formula 1. Il pilota monegasco ha fermato il cronometro su 1’03″003, facendo segnare il nuovo record del circuito dello Spielberg. Alle sue spalle il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) che ha preceduto Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (sull’altra Mercedes).

PROBLEMI PER VETTEL: PARTIRA’ NONO

Niente da fare per Sebastian Vettel, costretto ai box per problemi alla power unit. Il tedesco non ha potuto partecipare alla Q3: domani partirà dalla quinta fila. Il pilota della rossa avrebbe dovuto partire dal decimo posto ma partirà dalla nona casella in grigli per la penalizzazione inflitta a Magnussen (classificatosi quinto) retrocesso di cinque posti per la sostituzione del cambio.

ALFA ROMEO NELLA TOP TEN

Infine, da segnalare, ancora, il quinto tempo (sempre in virtù della penalizzazione di Magnussen) di Lando Norris (Mclaren); quindi le belle prestazioni delle due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (sesto) e Antonio Govinonio azzi (settimo). Ottavo tempo per Pierre Gasly al volante dell’altra Red Bull.