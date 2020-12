Formula 1, pole position per Bottas: Leclerc in seconda fila

Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Approfittando dell’assenza di Hamilton, Bottas conquista la pole nel Gran Premio di Sakhir, in Bahrain. Il pilota della Mercedes fa registrare il miglior tempo in 53”377, precedendo di 26 millesimi il compagno di scuderia (per l’occasione) Russell.

In seconda fila Verstappen e un ottimo Leclerc, autore di un confortante quarto tempo a poco più di due decimi dal poleman. Deludente, invece, la qualifica di Vettel, tredicesimo e ancora una volta eliminato nel Q2.

In terza fila Perez e Kvyat, in quarta Ricciardo e Sainz, mentre per Gasly e Stroll la quinta fila. Partenza del Gran Premio, che si corre su un tracciato alternativo e più veloce rispetto al canonico layout di Sakhir, fissata per domenica alle 18.10.