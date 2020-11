Formula 1, Stroll in pole in Turchia: naufragio Ferrari

Qualifiche sotto il diluvio per il Gran Premio di Turchia di Formula 1. Sotto la pioggia emerge un risultato a sorpresa, la pole position di Lance Stroll. Il pilota della Racing Point ha preceduto Verstappen, che partirà con lui dalla prima fila.

Terzo tempo per Perez, quarto Ricciardo, quindi Albon e solo sesto tempo per Hamilton, in difficoltà sull’asfalto bagnato. In quarta fila Ocon e l’Alfa Romeo di Raikkonen, in quinta l’altra Mercedes di Bottas e l’altra Alfa di Giovinazzi.

E le Ferrari? Fuori entrambe nel Q2, per l’ennesimo naufragio stagionale. Vettel, autore del dodicesimo tempo, il migliore delle Rosse. Soltanto quattordicesima posizione per Leclerc.