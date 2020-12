Formula 1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi: male le Ferrari

Sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Abu Dhabi, atto finale di questa tormentata stagione di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha fatto registrare il miglior giro in qualifica (1’35”246) beffando in extremis Bottas per 25 millesimi.

Terzo tempo per l’altro pilota della Mercedes, il campione del mondo Hamilton. Con lui partirà dalla seconda fila Norris, autore di un’ottima performance alla guida della McLaren. Alle loro spalle Albon, Sainz, Kvyat e Stroll.

Nono tempo per Leclerc, che però partirà dal dodicesimo posto in griglia per effetto della penalizzazione rimediata in Bahrain. Tredicesimo invece Vettel, malinconicamente eliminato nel Q2 anche nell’ultima qualifica al volante di una Rossa.