FORMULA 1. Vettel beffato dalla pioggia, Hamilton trionfa in Germania

Domenica doppiamente amara per Sebastien Vettel e, forse anche di più, per la Ferrari: il dramma per l’evolversi sempre più tragico della vicenda umana di Sergio Marchionne, storico ad di Fca ma da sempre vicino alla scuderia di Maranello; e poi la sconfitta sul circuito di casa, in terra di Germania. Una mazzata tremenda che significa la perdita della leadership del mondiale piloti di Formula Uno.

LA MERCEDES TORNA IN VETTA

Per contro, la Mercedes vince laddove, a pochi chilometri di distanza, ha i suoi stabilimenti. Tutto questo sul circuito di Hockenheim, dove Vettel era partito dalla pole (conquistata ieri) e dove però ha dovuto arrendersi per un errore, forse, nella strategia di gara in fatto di cambio gomme e c’è stata l’uscita di pista finendo contro le barriere al giro 53 dei 67 complessivi dell’11a gara del Mondiale 2018.

HA VINTO HAMILTON

Ha vinto Lewis Hamilton, partito in settima fila, e che così torna al vertice della classifica piloti.

Per la Mercedes un trionfo, perché la seconda piazza è di Valtteri Bottas; terzo posto per il finlandese Kimi Raikkonen, su Ferrari. Hamilton ha ora 188 punti, 17 in piu’ di Vettel. E con la doppietta di oggi anche nella classifica costruttori la Mercedes torna davanti alla Ferrari.