FORMULA 1. Vettel trionfa in Canada e torna in testa al mondiale

Sebastian Vettel trionfa nel Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e torna in vetta alla classifica. Il pilota della Ferrari, che scattava dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all’ultimo giro, precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas (seconda) e la Red Bull di Max Verstappen (terzo), giunta praticamente appaiata (a un decimo) dalla Mercedes del finlandese.

HAMILTON CHIUDE AL QUINTO POSTO

Ai piedi del podio si è “accomodato” Daniel Ricciardo con l’altra Red Bull: il pilota australiano è stato comunque abile a superare la rossa di Kimi Raikkonen (giunto sesto al traguardo) alla partenza e poi ad anticipare Lewis Hamilton (quinto) dopo averlo sorpassato ai box.

VETTEL CENTRA LA 50ESIMA VITTORIA IN CARRIERA

Con questo successo, il terzo stagionale dopo quelli in Australia e Bahrain, il tedesco del Cavallino – alla 50esima vittoria in carriera – è tornato in testa alla classifica del Mondiale con un punto di vantaggio sul campione britannico. Era dal 2004 con Schumacher che la Ferrari non trionfava sul circuito di Montreal.

IL TEDESCO GIOISCE: “PERFETTO, E’ LA PAROLA GIUSTA DI OGGI”

“Perfetto è la parola giusta oggi”: ha detto Vettel salutando la vittoria della Ferrari in Canada. “E’ stato incredibile – le sue parole a Sky a fine gara – e poi vincere qui, in un circuito tanto significativo per Ferrari è stato bellissimo. la mia 50ma vittoria conta fino a un certo punto, conta la vittoria della Ferrari che era tanto che non vinceva qui. Insomma, sono contento”, ha chiuso il ferrarista secondo il quale “la strada per il Mondiale è ancora lunga, ma oggi è stato un buon effetto collaterale”.

SODDISFATTO ANCHE BOTTAS

Soddisfatto anche Bottas: “La Ferrari è sembrata più veloce fin dal primo giro – ha ammesso il finlandese della Mercedes – Credo che oggi per noi oggi questo fosse il massimo risultato. Ieri è stata una questione di centesimi, certo con la pole poteva andare diversamente ma oggi più di così non potevamo fare niente”, ha concluso.