FORMULA 1. Vettel, vittoria…strategica. Il Gp del Bahrain è suo. Mercedes beffate

Il pilota della Ferrari rinuncia al terzo pit-stop e rimane in pista con gli pneumatici gialli, rintuzzando l'assalto di Bottas. Pasticcio ai box per Raikkonen che investe un meccanico

Per il tedesco è il bis del successo all'esordio in Australia

Sebastian Vettel concede il bis, dopo l’esordio vittorioso in Australia, e nel giorno in cui festeggiava il suo 200° gran premio in Formula 1, si aggiudica una gara emozionante in Bahrain, seconda tappa del Mondiale 2018. Il pilota della Ferrari ha vinto una gara giocata sulle strategie, decidendo di rimanere in pista con gli pneumatici meno performanti (quelli gialli). Vettel ha preceduto sul traguardo le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, giunte rispettivamente seconde e terze, praticamente beffate perché in casa Mercedes erano certi che la rossa avrebbe effettuato un terzo pit-stop nel finale, così da garantirsi il sorpasso.

IL PIT STOP NON ARRIVA, MERCEDES BEFFATE

La sosta, tuttavia, non è mai arrivata e Vettel è stato abile a tenere dietro le due “frecce d’argento“, con Bottas che ci ha provato fino all’ultimo a passarlo, ma inutilmente. Quarto si è classificato un grande Gasly (Toro Rosso). Ritirato Kimi Raikkonen, protagonista, suo malgrado, di un tremendo pasticcio ai box dopo metà gara.

RAIKKONEN INVESTE UN MECCANICO

La monoposto di Kimi, in quel momento terzo nel gp del Bharain, si è fermata per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese ha investito un meccanico che è finito a terra ed è stato subito soccorso. Il malcapitato ha rimediato la frattura di tibia e perone, come ha confermato il team principal Maurizio Arrivabene al termine della corsa. Il finlandese è stato così costretto al ritiro per l’errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro.

SORRIDE ANCHE L’ALFA ROMEO

Ma torniamo alla gara. Subito fuori le due Red Bull. A punti anche Magnussen, quinto con la Haas, davanti alla Renault di Hulkenberg. Seguono le due McLaren di Alonso e Vandoorne, rispettivamente settimo e ottavo. Sorride anche la Sauber/Alfa Romeo, nona con Ericcsen. Completa la top 10 la Force India di Ocon, decimo.