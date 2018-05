FORMULA1, Gp di Monaco: Ricciardo re del Principato. Vettel gli rimane in scia

Daniel Ricciardo re del Principato. Il gran premio di Montecarlo è stato un lungo monologo dei primi tre, scattati alla partenza nell’ordine in cui erano schierati sulla griglia di partenza e arrivati nello stesso modo al traguardo. Così ha vinto il favorito della vigilia, l’australiano della Red Bull, che prima della gara di oggi aveva dominato anche le prove libere e poi quelle ufficiali, davanti al ferrarista Sebastian Vettel, giunto secondo, e al campione del mondo Lewis Hamilton, che ha dovuto accontentarsi del terzo posto. Quarta l’altra rossa di Raikkonen che ha preceduto la Mercedes di Bottas.

PRIMA VITTORIA A MONTECARLO PER RICCIARDO

Per Ricciardo è la prima vittoria a Montecarlo, dove oggi si è imposto grazie a una condotta di gara eccellente. Infatti degrado dei pneumatici e una perdita di potenza (via radio si è lamentato più volte per il “power unit”) hanno limitato il rendimento della sua Red Bull ma non per questo l’australiano ha mollato ed è riuscito a rimanere sempre davanti a Vettel, anzi aumentando il vantaggio nei quattro giri finali, quando il ferrarista, in regime di virtual safety car, si è trovato davanti un doppiato, il belga Vandoorne della McLaren, che lo ha rallentato. Era stato provocato da un incidente del pilota di gara Leclerc, della Sauber Alfa Romeo, che per un guasto ai freni è andato a schiantarsi contro la Toro Rosso di Hartley.

VITTORIA NUMERO 250 PER LA RED BULL

In una gara dove nessuno ha fatto errori, e quindi i sorpassi sono stati ancor meno frequenti del solito, per non dire praticamente inesistenti, lo spettacolo lo ha assicurato il solito Verstappen, partito in ultima posizione dopo l’incidente nelle qualifiche e risalito fino al nono posto. Ha divertito il pubblico con i suoi duelli con le Renault di Sainz e Hulkenberg. Per la Red Bull quella di oggi è la vittoria numero 250 in formula uno. Tra due settimane si gareggia in Canada.

Gp di Monaco, l’ordine di arrivo:

1. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 78 giri in 1h42’54″087

2. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) a 7.336

3. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) a 17.013

4. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) a 18.127

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) a 18.822

6. Esteban Ocon (Fra/Force India) a 23.667

7. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) a 24.331

8. Nico Hulkenberg (Ger/Renault) a 24.839

9. Max Verstappen (Ola/Red Bull) a 25.317

10. Carlos Sainz jr (Spa/Renault) a 69.013

11. Marcus Ericsson (Sve/Sauber) a 1:09.864

12. Sergio Pérez (Mex/Force India) a 1:10.461

13. Kevin Magnussen (Dan/Haas) a 1:14.823

14. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) a 1 giro

15. Romain Grosjean (Fra/Haas) a 1 giro

16. Sergey Sirotkin (Rus/Williams) a 1 giro

17. Lance Stroll (Can/Williams) a 2 giri.

Ritirati: Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso), Charles Leclerc (Mon/Sauber), Fernando Alonso (Sspa/McLaren).

Le classifiche del mondiale



Piloti:

1. Lewis Hamilton (Gbr) 110 punti

2. Sebastian Vettel (Ger) 96

3. Daniel Ricciardo (Aus) 72

4. Valtteri Bottas (Fin) 68

5. Kimi Raikkonen (Fin) 60

6. Max Verstappen (Ola) 35

7. Fernando Alonso (Spa) 32

8. Nico Hulkenberg (Ger) 26

9. Carlos Sainz Jr (Spa) 20

10. Kevin Magnussen (Dan) 19

11. Pierre Gasly (Fra) 18

12. Sergio Pérez (Mex) 17

13. Esteban Ocon (Fra) 9

14. Charles Leclerc (Mon) 9

15. Stoffel Vandoorne (Bel) 8

16. Lance Stroll (Can) 4

17. Marcus Ericsson (Sve) 2

18. Brendon Hartley (Nzl) 1

Costruttori:

1. Mercedes 178 punti

2. Ferrari 156

3. Red Bull 107

4. Renault 46

5. McLaren 40

6. Force India 26

7. Toro Rosso 19

8. Haas 19

9. Sauber 11

10. Williams 4