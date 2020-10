Forse perderà, ma lo rimpiangeremo

Il tifo dei radical shit contro Trump è viscerale, ed evidenzia il loro odio per chi osò cestinare i loro disegni di potere ribaltando i sondaggi e ridendosela del loro birignao politicorretto e dei loro trucchetti sleali. Ora che si vota per il secondo quadriennio, la sinistra in cachemire si fa andar bene l’anti-Trump, chiunque esso sia, persino quel perdente di nonno Biden. Mobilitazione massima, anche in Italia. Lucia Annunziata si inventa un’appendice al suo “mezz’ora in più” e col titolo “il mondo che verrà”, con la scusa degli ‘approfondimenti internazionali’, si abbandona nei due mesi pre-elettorali alla più perfida e sottile propaganda anti Trump. Nei collegamenti di Rainews 24 l’inviato in Usa Giuseppe Solinas tifa per i democratici peggio della mai rimpianta Giovanna Botteri. Quando ‘Donald del muro’, il buffone anti-cinese, l’ammazza-americani, ha contratto il Covid è rimbombato un hurrah! in migliaia di salotti e redazioni. Sui social si leggeva: gioco, partita e incontro, ciuffetto è spacciato. E invece ciuffetto, dopo 72 ore, è di nuovo al lavoro, pimpante. Prima hanno detto che aveva inscenato il contagio per fingere di guarire e salire nei consensi (chi mal fa mal pensa…), adesso sono arrivati al “bella forza, con tutti quei medici a disposizione e tutte le medicine del mondo gratis, chiunque ce l’avrebbe fatta”. Da lì a capire che speravano nella morte di Trump è un attimo. Sembra di tornare ai tempi di Berlusconi. Non piacevano certi suoi atteggiamenti, ma la gente lo votava lo stesso perché era l’ultima diga contro le sinistre, era politicamente scorretto e slealmente combattuto. Con Trump è lo stesso. Forza, Donald.

