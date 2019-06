Fossano, esplode bombola nella ditta “Milaservice”: quattro feriti, uno è grave

Paura nel Cuneese: ustionato in modo serio uno degli operai, trasportato d'urgenza al Cto di Torino

Attimi di paura in mattinata nel Cuneese: a Fossano, in una sede della ditta “Milaservice” è esplosa una bombola di gas: quattro le persone ferite, una delle quali in condizioni gravi.

L’operaio gravemente ferito è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Cto di Torino, nel reparto specializzato nella cura delle grandi ustioni. Le altre persone coinvolte non sono in pericolo di vita e sono al momento all’Ospedale di Cuneo sotto osservazione.

Le autorità, giunte sul posto, stanno indagando per verificare le cause dell’incidente.