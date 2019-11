Foto a chi passa col rosso: da lunedì 2 dicembre attivi i primi “semafori intelligenti”

Foto a chi passa…col rosso. Entreranno in funzione dalla mezzanotte di lunedì 2 dicembre, i primi tre semafori dotati del sistema intelligente “TRed” in grado di beccare chi “brucia” il rosso.

SEMAFORI ATTIVI IN TRE INCROCI

I primi impianti saranno attivi agli incroci fra i corsi Regina Margherita e Potenza, Peschiera e Trapani, Novara e Vercelli. Altri 4 entreranno in funzione fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il resto dei semafori saranno installati nel corso del prossimo anno. I “TRed”, potenzialmente, sono anche in grado di rilevare gli eccessi di velocità, tuttavia almeno per ora, questa funzione non sarà “attivata” dal Comune.

PIU’ FOTO SCATTATE

I dispositivi sono stati programmati per non scattare un solo fotogramma bensì una decina. In pratica, quella registrata sarà la sequenza dell’intera violazione, il che consentirà di fare una analisi di contesto e capire se c’è stata o meno un’infrazione

MULTE SALATE PER I CONTRAVVENTORI

Piuttosto salate le multe: chi infatti dovesse superare la linea che delimita l’incrocio quando il semaforo è rosso, si vedrà affibbiare una sanzione di 42 euro (o 56 se l’infrazione viene commessa di notte), con, in più, la decurtazione di 2 punti dalla patente; chi invece dovesse attraversare l’incrocio col rosso, sarà multato da un importo minimo di 167 euro fino a 222 euro e 67 centesimi nelle ore notturne (e 6 punti in meno dalla patente).

CAPO DEI CIVICH: OBIETTIVO PREVENZIONE E SICUREZZA

“L’obiettivo è quello di fare prevenzione e sicurezza non certo di fare cassa” ha spiegato il comandante della polizia municipale di Torino Emiliano Bezzon. “Abbiamo fatto tutte le prove possibili, testato tutti i possibili casi, messo la segnaletica che informa sulla presenza del semaforo” prosegue il capo dei civich. Insomma, “tutti – aggiunge – hanno la possibilità di non incappare nelle sanzioni”.

CON I NUOVI SEMAFORI NON CAMBIA NIENTE

“Con i nuovi semafori non cambia nulla rispetto a prima perché viene sanzionato solo chi non rispetta il codice” aggiunge l’assessora comunale alla Mobilità Maria Lapietra.