Foto e fiori freschi sulla loro tomba al cimitero: “Noi ci rendiamo omaggio da vivi”

Marito e moglie, rispettivamente di 73 e 70 anni, hanno acquistato un paio di loculi al cimitero. Sulla lapide che ricopre il sepolcro, è già stata apposta una foto che li ritrae – in aspetto giovanile – per quando non ci saranno più. Perché, sì, in quei loculi andranno deposte le loro spoglie, quando i due saranno passati nel mondo dei più. Ma per ora (e speriamo a lungo), la coppia è ancora viva e vegeta. Ben presente ed in buona salute in questo mondo.

SI RENDONO OMAGGIO…DA VIVI

Accade in Canavese, nel neonato Comune di Valchiusa, in località Trausella, dove i due coniugi, Franco Pinto e Simonetta Cerruti, questi i loro nomi, si sono trasferiti da qualche anno. Dove sta allora l’arcano? E’ presto detto. A parte la decisione di “addobbarsi” il sepolcro con tanto di foto sulla lapide, almeno una volta a settimana, marito e moglie si recano al camposanto dove hanno acquistato i loro loculi, per…rendere omaggio alla propria tomba. Sì, avete letto bene: i coniugi Pinto “si” vanno a trovare, da vivi, al cimitero, rendendo(si) omaggio con un mazzo di fiori freschi.

LA SPIEGAZIONE DELLA COPPIA

“Visto che non abbiamo figli – è la loro spiegazione – pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto. In compenso lo facciamo noi stessi come se in quei loculi giacessero già le nostre salme. E ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere“. Chissà che il gesto non serva a convincere qualche conoscente del posto a prendersi cura di loro una volta che non ci saranno più! La singolare vicenda è stata raccontata da La Sentinella del Canavese.