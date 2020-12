Fotografia dell’Italia

Spaventata, aggrappata allo Stato, disposta a rinunciare a un po’ di libertà pur di salvaguardare la salute. Così il Censis, nel suo rapporto annuale, fotografa l’Italia alle prese con la pandemia. Una fotografia sgranata, perché pur sempre figlia di sondaggi: non sembra di cogliere, invece, la sfiducia da parte di chi si sente escluso dallo Stato (basti guardare gli esercenti in piazza ieri pomeriggio, che hanno sfidato anche la neve per esprimere il proprio scontento).

Il Censis tratteggia comunque un’Italia che, per cause di forza maggiore, ha finalmente dovuto sperimentare situazioni nuove, come quella della didattica a distanza, che uno penserebbe ideale per aiutare quanti sfuggono al sistema scolastico, per varie ragioni, o che sono impossibilitati a frequentare regolarmente. E se per le università la sperimentazione è andata bene, il resto della scuola è andato in difficoltà: il Censis scrive che la didattica a distanza, per il 74,8% dei dirigenti scolastici, «ha di fatto ampliato il gap di apprendimento tra gli studenti».

«Solo l’11,2% – si legge ancora – ha confermato di essere riuscito a coinvolgere nella didattica tutti gli studenti». Problemi nelle dotazioni tecnologiche, nella familiarità con l’uso di pc e Web, anche tra i docenti, sembrano essere i problemi maggiori. Sulle competenze digitali, infatti, pare che l’Italia si piazzi al terzultimo posto, davanti solo a Romania e Bulgaria, per quanto riguarda le competenze digitali. Si può dire che siamo stati costretti a crescere di colpo, allora. E forse nel male troveremo il modo di rimediare a delle lacune. Vale per la scuola, vale ancora di più per il mondo della sanità.

andrea.monticone@cronacaqui.it