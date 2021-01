Fotografie, racconti, sculture e poesie: quattro progetti artistici per le case Atc

Promosso dall’associazione Kallipolis, “Urrà” cambia il volto di corso Vigevano, via Artom e via Galluppi

Quattro artisti per le case popolari di corso Vigevano, via Arquata, via Galluppi e via Artom. Si chiama “Urrà”, il progetto di rigenerazione urbana finanziato dal bando Civica di Compagnia di San Paolo e promosso dall’associazione Kallipolis in collaborazione con Atc del Piemonte Centrale e con il sostegno di numerosi partner pubblici e privati che ha come obiettivo quello di costruire una città possibile. Gli artisti hanno trascorso l’estate nei quartieri torinesi, per trovare ispirazioni e idee, con l’aiuto degli abitanti, per la loro nuova performance.

In via Arquata molti si sono avvicinati alla musica della soprano californiana Fé Avouglan, che magari in passato non avevano mai avuto modo di apprezzare. In corso Vigevano altri cittadini hanno portato oggetti e ricordi di famiglia che faranno parte della scultura dell’artista Francesca Ferreri.

