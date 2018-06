Frana a Bussoleno, No Tav all’attacco: “Perché la Regione difende ancora la Tav?”

“E’ criminale chi vuole ancora la Tav e non vuole abbandonare un progetto inutile a favore di tante piccole opere utili di cura e messa in sicurezza di un territorio che ne ha veramente bisogno”. Lo scrivono in una lunga nota i No Tav, che puntano il dito contro la Regione Piemonte per la frana di Bussoleno.

NO TAV CONTRO CHIAMPARINO

“Siamo alla quarta frana in poco tempo – osserva il movimento che si oppone alla Torino-Lione – e non abbiamo mai visto i papaveri della Regione intervenire, stanziare fondi, mettere in cima alle priorità la salvaguardia di una valle ferita dal fuoco e oggi colpita dall’acqua e dal fango. Abbiamo invece sentito Chiamparino dire ‘finché sono qui prima di bloccare la Tav devono passare sul mio corpo’. Ha detto proprio così e non lo abbiamo visto mettersi davanti alle nostre case per farsi passare sopra dal fango, come lo lo avevamo visto farsi passare sopra dagli incendi per fermare il fuoco mesi fa”.

APPUNTAMENTO A BUSSOLENO

“Non possiamo dire che vi passeremo volentieri sopra, ma la tentazione è veramente tanta”, concludono i No Tav che si danno appuntamento per domani mattina presso “La Credenza” di Bussoleno, loro storico ritrovo: “portiamo tutto l’occorrente – è l’appello – per liberare le case da fango e detriti”.