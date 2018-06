Frana a Bussoleno. Sopralluogo del Prefetto Saccone: “In arrivo altre piogge. Serve pazienza”

Dopo la frana di giovedì Renato Saccone, prefetto di Torino, è stato a Bussoleno per effettuare un sopralluogo in Val di Susa.

Queste le sue prime parole. “Serve cautela, in attesa dei temporali previsti per domani sera e lunedì. Bisogna avere pazienza perché non si può rischiare”.

Saccone è stato accompagnato nel corso della visita dal colonnello Emanuele De Santis, comandante provinciale dei carabinieri.

Il prefetto ha poi aggiunto. “Sono state fatte le opportune verifiche anche per via aerea. Ora si ripristinerà l’abitabilità di alcune aree periferiche della zona rossa. Poi si attenderà l’esito definitivo degli esami sul canalone e sulla parte montana, da cui si è staccata la frana”.

IL SINDACO DI BUSSOLENO. Sulla stessa lunghezza del prefetto Saccone anche Anna Maria Allasio, sindaco di Bussoleno.

La prima cittadina ha parlato al termine di una riunione con i cittadini. “Nessuno rientrerà finché non ci sarà massima sicurezza. Ogni abitazione deve essere monitorata. Sono previsti altri temporali, bisogna portare pazienza”.