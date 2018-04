Frana in Val d’Ossola: auto schiacciata da una massa di terra e pietre. Morti due turisti

La vettura, con a bordo le vittime (una coppia di turisti svizzeri) è stata colpita dai sassi ed è precipitata in in dirupo

Tragedia in Val d’Ossola, al confine tra Italia e Svizzera: un’auto, con a bordo due turisti svizzeri di 55 e 53 anni originari di Bellinzona, è stata travolta da una grossa frana. Per le persone a bordo, rimaste intrappolate nella vettura, schiacciata da una massa di terra e pietre, non c’è stato nulla da fare. L’auto è stata sbalzata nel dirupo sottostante la strada statale.

E’ ACCADUTO SULLA STATALE DELLA VAL VIGEZZO

Il drammatico incidente si è verificato sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, a un tiro di schioppo dal confine di Ponte Ribellasca.

LA FRANA HA INVESTITO ANCHE LA FERROVIA

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, mezzi delle forze dell’ordine e unità cinofile. I massi hanno ostruito pure la sottostante linea ferroviaria, su cui fortunatamente in quel momento non stava transitando alcun treno. E’ stato però necessario bloccare il collegamento internazionale tra Domodossola e Locarno, sia ferroviario che stradale. La ferrovia Vigezzina è rimasta regolarmente in funzione da Domodossola alla stazione di Re e per proseguire sono stati organizzati dei bus navetta sostitutivi.

ALLARME PER POSSIBILI SMOTTAMENTI

La zona della frana è stata delimitata e isolata e nella zona di Meis è stato diramato un allarme per possibili nuovi smottamenti, dopo che la rete paramassi si è aperta in alcuni punti.