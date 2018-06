Frana in Val Susa, la Regione chiede lo stato di emergenza per Bussoleno

Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha firmato la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza per il Comune di Bussoleno, invaso da una colata di fango e di detriti dopo la frana di ieri pomeriggio. A causarla, la sovrapposizione delle conseguenze degli incendi dell’autunno 2017 con quelle di un temporale di eccezionale intensità e durata, giunto dopo un periodo di forte instabilità atmosferica, che ha provocato gravi danni, col coinvolgimento di strutture pubbliche e di abitazioni private. Circa 150 gli sfollati assistiti dalla Protezione Civile. Nei prossimi giorni sara’ effettuata una prima stima dei danni.

SI VALUTANO INTERVENTI “LEGGERI”

La scorsa settimana i tecnici regionali si erano recati in zona per effettuare attività di monitoraggio e per valutare gli effetti degli incendi dopo lo scioglimento della neve e la ripresa della rigenerazione vegetativa, proprio sul conoide di Bussoleno e in generale in tutta la Val Susa. Per quell’area sono previsti, e già finanziati, interventi per trattenere i materiali più grossi. Un pool di tecnici delle Opere Pubbliche, del settore geologico e forestale, affiancato da Ipla e dall’Università di Torino, sta valutando gli interventi più “leggeri”, che possono essere realizzati direttamente dagli operai forestali, nonché quelli più strutturali.