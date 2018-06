Frana in Val Susa, notte fuori casa per gli sfollati di Bussoleno. Prosegue la rimozione del fango

Centotrenta persone sono state evacuate e tre portate in ospedale per accertamenti. Lo sfogo del sindaco: "Territorio devastato". Sopralluoghi di Marocco e Valmaggia

Hanno trascorso la notte nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa gli sfollati di Bussoleno, in Valle di Susa, costretti a lasciare le proprie abitazioni dopo che ieri pomeriggio una frana di fango e detriti, dopo essersi staccata dalla montagna a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, si è abbattuta sul paese travolgendo cinque case. Centotrenta persone sono state evacuate e tre portate in ospedale per accertamenti.

LA SITUAZIONE E’ ORA STABILE

La situazione ora è stabile. A Bussoleno, al momento, non piove (anche se l’allerta maltempo prosegue) e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri ed alla sala regionale della Protezione Civile, stanno monitorando la zona. Questa mattina l’assessore regionale alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, è giunto sul posto, con la sindaca Anna Maria Allasio e gli amministratori locali di Bussoleno, per accertare i danni provocati dalla frana e fare il punto della situazione.

ANCHE IL VICESINDACO MAROCCO SUL POSTO

Anche il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, si è recato in ricognizione, insieme alla protezione civile metropolitana e con gli Aib di Bussoleno, nell’area colpita dalla frana. “Anche in questa situazione operiamo come sempre” ha commentato nel corso della ricognizione. “Coerentemente con quanto sempre fatto e con la responsabilità confermata dal nuovo codice di protezione civile alle città metropolitane – ha aggiunto – siamo vicini all’amministrazione comunale sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico. In questa logica siamo completamente disponibili nel dare supporto alla gestione dell’emergenza”.

L’ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE

Già ieri in serata personale della protezione civile metropolitana, in coordinamento con la protezione civile regionale, si è recato nel Coc di Bussoleno per fare il punto della situazione e a sostegno dell’amministrazione locale. Anche il Coordinamento provinciale del volontariato sta lavorando con la colonna mobile nell’area colpita dalla frana.

PROSEGUE LA RIMOZIONE DEL FANGO

Nel frattempo proseguono le operazioni per lo sgombero del fango che ha invaso il paese. Sono settanta i volontari della Protezione Civile regionale al lavoro: cinquanta dell’Aib e venti del Coordinamento Regionale. Operano con 20 mezzi: sette minipale, dieci motopompe, un autocarro e tre escavatori.

SINDACO: “TERRITORIO E’ DEVASTATO”

“La situazione è un disastro” ha detto il sindaco di Bussoleno Anna Maria Allasio. “Il territorio coinvolto dalla frana è devastato – ha proseguito – alcune case della frazione San Lorenzo non sono neppure raggiungibili a causa del fango che in alcuni posti ha raggiunto i due metri e ci sono ancora molte persone, oltre 120, sfollate. Un disastro”. “Per ora la situazione è abbastanza tranquilla, non piove, aspettiamo i primi sopralluoghi dei tecnici della Regione per fare una prima stima dei danni e vediamo come evolverà il meteo”, ha concluso il primo cittadino.

Foto di Francesca Lai