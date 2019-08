Frana di Quincinetto, presentato in prefettura il piano alternativo di viabilità

Per far fronte all'eventuale chiusura dell'autostrada A5 nel tratto compreso tra Ivrea e Pont Saint Martin

Nel caso in cui l’allerta frane dovesse rendere necessaria la chiusura del tratto autostradale della A5 tra Ivrea e Pont Saint Martin, il traffico verrà deviato sulla viabilità locale con un sistema di sensi unici su diverse strade provinciali.

È questo il piano alternativo di viabilità presentato oggi in prefettura a Torino, studiato da Regione, Città metropolitana e comuni per far fronte a eventuali disagi provocati dalla frana in località Chiappetti di Quincinetto.

Cinque i presidi allestiti dalla protezione civile per gestire il traffico, in particolare quello dei mezzi pesanti. Tra Ivrea e Tavagnasco il traffico sarà dirottato sulla SS26 e sulle SP68, 69, 70 e 503 mentre tra Quincinetto e il confine con la Valle d’Aosta si procederà lungo la SS26.