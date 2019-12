Frana di Quincinetto, sia viaggia su una sola corsia sulla Torino-Aosta

Per i mezzi pesanti uscita obbligatoria a Ivrea

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno attivato i sensori, facendo scattare l’allarme sull’autostrada A5 Torino-Aosta. I dispositivi di sicurezza per la frana in località Chiappetti di Quincinetto hanno determinato la chiusura, nella notte, del tratto tra i caselli di Pont-Saint-Martin e Quincinetto.

In mattinata, dopo che il livello d’allerta è sceso da 3 a 2, è stata disposta la riapertura di una corsia per senso di marcia. Si viaggia in fila indiana, dunque, con comprensibili disagi anche a causa del boom di partenze verso le località sciistiche della Valle d’Aosta e verso il Monte Bianco.

Per i mezzi pesanti uscita obbligatoria è a Ivrea, con prosecuzione su percorsi alternative. Piccole frane e smottamenti, intanto, anche nel Vercellese, con numerosi interventi dei vigili del fuoco.