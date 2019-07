Frana sulla Torino-Aosta, incontro in Prefettura per piano di emergenza

Incontro tecnico questa mattina in Prefettura a Torino dedicato alla frana che incombe sul tratto dell’autostrada A5 Torino–Aosta, all’altezza della località Chiapetti nel comune di Quincinetto: la decisione del blocco aveva dato origine a forti disagi per la popolazione ed il traffico locale in tutta la zona.

Lo smottamento infatti aveva generato un improvviso stop ai veicoli nello scorso mese di giugno, dopo le segnalazioni dei sensori che da tempo tengono sotto controllo la parete, tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin in entrambe le direzioni.

Nell’eventuale ipotesi di nuove interruzioni in caso di allerta, da parte della società Ativa che gestisce quel tratto di autostrada (mentre il tratto in territorio valdostano è gestito dalla concessionaria Sav), sono stati stabiliti durante l’incontro il Prefettura i termini su cui operare rispetto al movimento franoso ed anche in riferimento al livello di precipitazioni previste sull’area.

Grazie ad un piano studiato dagli uffici tecnici della Città metropolitana è stata individuata una viabilità secondaria alternativa all’autostrada, con il coinvolgimento della Protezione civile, Polizia locale ed altri soggetti competenti in materia.

Su tema del rinnovo delle concessioni autostradali intanto il vicesindaco metropolitano Marco Marocco ribadisce che “il Ministero dei Trasporti, cui spetta il compito di presentare il bando per il rinnovo delle concessioni, non può ignorare il ruolo e le competenze della Città metropolitana. Abbiamo presenziato agli ultimi incontri organizzati in questi giorni anche dalla Regione Piemonte – ha ricordato Marocco – quello delle concessioni è un tema affrontato a partire dal 2017 e comprende il bando per il rinnovo della concessione attualmente in capo ad Ativa e la soppressione di alcuni caselli. Stiamo lavorando per migliorare la mobilità di tutto il nostro territorio”.