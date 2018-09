Frana sulle montagne sopra Mattie, i vigili fuoco sorvolano la zona in elicottero

E' accaduto in una zona disabitata. Non ci sono danni né feriti e nessuno è stato evacuato

Una frana si è staccata dalle montagne sopra Mattie, in Valle di Susa, in una zona disabitata, senza causare feriti o danni. Nessuno è stato evacuato. A causarla potrebbero essere state le piogge di ieri. A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno notato i detriti e l’acqua del rio Gelardo cambiare colore.

I VIGILI DEL FUOCO SORVOLANO LA ZONA

La zona è stata sorvolata dai vigili del fuoco, in elicottero, per stabilire con esattezza l’origine della frana. Lo scorso giugno in Valle di Susa un’altra frana nei pressi del comune di Bussoleno si è staccata, costringendo le forze dell’ordine a evacuare un centinaio di persone che hanno vissuto per settimane fuori casa.