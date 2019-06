Frana in Valle Orco: domani i rilievi con i droni della Protezione Civile

Lavori per la messa in sicurezza già partiti ma si prospettano tempi lunghi per il ritorno a casa degli sfollati

Proseguono, in Valle Orco, i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso da cui, nella notte tra sabato e domenica scorsi, due massi si sono staccati arrivando a lambire, pericolosamente, una palazzina di tre piani. E’ successo a borgata Roncaglie di Locana dove, questa mattina, nel tentativo di provare a fare piena luce sulle cause della frana, la protezione civile della Città metropolitana di Torino ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e fornire assistenza al Comune.

DOMANI SOPRALLUOGO CON I DRONI

Domani, intanto, un’unità mobile della stessa protezione civile effettuerà una ricognizione della zona con i droni, in modo così da monitorare, dall’alto, l’area del cedimento ed effettuare una prima valutazione senza impegnare persone direttamente sulla parete del costone.

LE PIETRE COLPISCONO UN’IMPALCATURA

Le pietre staccatesi dalla montagna hanno colpito un’impalcatura in legno che era stata predisposta dal Comune in attesa della realizzazione di una parete di contenimento. Alcuni mesi fa, infatti, proprio nello stesso punto, si era già verificato uno smottamento. Da qui l’intervento dell’ente municipale.

EDIFICIO INAGIBILE, SGOMBERATI IN 12

L’edificio minacciato dalla frana è stato dichiarato inagibile e dodici persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, accorsi sul posto proprio su segnalazione dei residenti. Tra gli sfollati, in sei hanno trovato ospitalità negli spazi dell’ex ospedale Vernetti mentre il resto ha avuto l’appoggio di familiari ed amici. Per loro, quella appena trascorsa, è stata la seconda nottata passata fuori casa. Difficilmente potranno tornare nelle loro alloggi in tempi brevissimi.