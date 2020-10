Francesca Brambilla, il lato sexy del mattino

L'ex volto di "Avanti un altro", tifosissima dell'Atalanta, sa come far girar la testa ai suoi follower

Quello che si dice il lato sexy del…risveglio. Ebbene sì! Il buongiorno e più…seducente se a darlo, sotto forma di foto tra candide lenzuola, postate sui social, è una bellezza del calibro di Francesca Brambilla. L’ex volto di “Avanti un altro“, tifosissima dell’Atalanta, sa come far girar la testa ai suoi follower. Ammiriamola in questa fotogallery tratta dal suo profilo Instagram…