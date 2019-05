Francesca Farago, l’italiana che ha conquistato il Canada

La bella modella e attrice scalda i cuori in lingerie e costume da bagno

Il nome e i lineamenti lasciano intuire con chiarezza le sue origini italiane. Francesca Farago, però, è canadese doc: è nata e cresciuta a Vancouver, la metropoli sul Pacifico da cui ha spiccato letteralmente il volo alla conquista del mondo.

Ambasciatrice Fashion Nova, la bella modella, attrice e “international jet setter” – come si autodefinisce sul suo sito internet – è dotata di un fisico perfetto, impreziosito e valorizzato da curve decisamente esuberanti.

Il prorompente lato A, in particolare, è molto apprezzato dalle marche di lingerie e costumi da bagno che l’hanno scelta come testimonial. E lo stesso discorso vale per il lato B, quasi un prototipo della perfezione.