Francesca Nardo, stella nascente del web

Si chiama Francesca Nardo, è orgogliosamente veneta ed è la stella nascente del web, un’influencer dalle curve mozzafiato e dalla simpatia contagiosa. Bellezza e ironia viaggiano di pari passo: cosa chiedere di meglio?

Nata il 13 dicembre 1995, Francesca è giovanissima ma ha già capito come fare strada nella vita. Valorizzando i propri punti di forza, ad esempio, e sfruttando le grandi potenzialità offerte dai nuovi canali media.

In passato si è parlato di lei per un flirt, più presunto che reale, con Mario Balotelli. Oggi è fidanzatissima, ma questo non le impedisce di allietare i suoi sempre più numerosi followers con foto su Instagram che poco o nulla lasciano all’immaginazione.