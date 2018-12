Francesco lettore superfortunato: può festeggiare con 100mila euro

Lo dicono chiaramente, più volte: «Noi all’inizio non avevamo mica capito, sa? Ci hanno telefonato, ci hanno spiegato ma non ci credevamo: ma le pare che proprio noi vinciamo?». Se la ride di gusto Rita, assieme al marito Francesco Grosso, il superfortunato del concorso di Cronaca Qui “Vinci mille euro a settimana”, colui che stasera avrà l’emozione di corteggiare Madama Fortuna, grazie al “sistemone” legato al gioco del Lotto che potrà fruttargli una gran bella vincita. Con un “minimo garantito”, ossia mille euro. Insomma, non proprio da disprezzare, anche se la dea bendata dovesse risultare capricciosa. Ma noi, qui in redazione, facciamo il tifo per loro.

Che bella coppia Francesco e Rita, che bella la loro storia. Lui settantadue anni, lei settantuno. Nati e cresciuti fra le strade di Barriera di Milano: lei era una bambina di sei anni che frequentava la prima elementare nella scuola di via Banfo, lui era in seconda elementare ma si era trovato a cantare con la sua futura dolce metà durante la recita di fine anno. Poi le loro strade si sono divise fino al 28 marzo del 1963, una domenica particolare e galeotta fu Bardonecchia con le sue piste innevate, visto che sul bus del ritorno Francesco l’ha presa per mano e da quel momento non l’ha lasciata più.

Oggi sono entrambi pensionati, lui dopo una vita da impiegato in Fiat, il loro ragazzo è un affermato avvocato, e Francesco e Rita amano ribadire come la famiglia sia sempre stata una parte fondamentale della loro esistenza. «Per venticinque anni – racconta lui, mentre si brinda con i redattori – non abbiamo mai smesso di stare vicino ai nostri genitori. Siamo felici di avergli consentito di trascorrere ogni giorno, fino all’ultimo, nelle loro case». Una volta mancati i loro genitori, Francesco e Rita non sono riusciti a vivere la loro vita senza smettere di aiutare gli altri per questo hanno deciso di dedicarsi ai poveri della parrocchia Maria Regina della Pace diventando membri attivi sia per i bambini che per i poveri: «Arriviamo a casa stanchi e stremati – ha raccontato Rita -, ma siamo felici e contenti di avere aiutato qualcuno. La sera andiamo a prendere il pane che avanza da una panettiera, che francamente credo ne faccia di più per i poveri senza però ammetterlo, e la mattina dopo lo distribuiamo». Due persone così meriterebbero un regalo di Madama Fortuna, decisamente. Ma anche solo il brivido della partecipazione li fa sorridere. «È un regalo meraviglioso – dice ancora Francesco -. E poi leggiamo sempre questo giornale da quando è uscito, ci piace perché racconta tutti i fatti del nostro quartiere. Specialmente gli articoli di Philippe Versienti».

Con l'anno nuovo, intanto, conosceremo anche gli ultimi quattro vincitori del premio settimanale.