«Francesco mi ha lasciato per Cecilia»

Un flirt nato al mare e durato lo spazio di un mattino. Paola Di Benedetto, dopo le voci delle scorse settimane, conferma che la storia nata con Francesco Monte quando entrambi si sono ritrovati come concorrenti dell’ultima “Isola dei Famosi” su Canale 5 ha già scritto i suoi titoli di coda e ammette che è stato proprio l’ex tronista a darci un taglio, ma lancia anche il sospetto che sullo sfondo ci sia ancora la presenza ingombrante di Cecilia Rodriguez.

Intervistata dal settimanale “Chi” la modella veneta ha ricostruito tutte le fasi di questo innamoramento così fugace, tanto che lei stessa non sa nemmeno dire se la loro storia sia mai veramente cominciata nonostante per lui abbia mollato il precedente compagno Matteo Gentili (che ora furoreggia al “Gf” 15 insieme alla torinese Alessia Prete). «Ho paura di aver vissuto un film – dice amaramente Paola – un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato».

Eppure non appena è uscita dal reality e si sono rivisti a Milano è stato bellissimo, hanno dormito in albergo insieme, poi si sono rivisti a Taranto dove ha conosciuto il padre di Monte e lui qualche giorno dopo le ha fatto una bellissima sorpresa raggiungendola a Vicenza quando non se l’aspettava. Tutto perfetto o quasi, almeno sino a quando lui non è uscito allo scoperto: «Dalla sera alla mattina mi guarda in faccia e mi dice: “Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente”. Io resto basita».

Un colpo al cuore totalmente inatteso, anche se a distanza di tre settimane lei una spiegazione sembra averla trovata: «Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio. Cecilia Rodriguez? Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme. Il suo quello di Cecilia. Non trovo altre spiegazioni. Mi ha chiesto tempo per riflettere, l’ho lasciato sereno».

Si sono rivisti al compleanno di Marco Ferri, altro ex concorrente dell’“Isola”, ma lui ha detto di stare bene da solo. Però con i fans si comportava in maniera differente, facendo credere loro che la coppia fosse ancora in piedi e così lei alla fine è uscita allo scoperto. E con amarezza crede che lui fin dall’inizio non sia mai stato sincero, mentre lei ha rinunciato a tutto pur di vivere questo amore, anche a continuare la sua avventura nel reality perché aveva fretta di tornare da Francesco. Ora invece «non lo voglio più vedere, né sentire».