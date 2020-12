Franceska Pepe, rigorosamente con la K

Ha litigato con tutti durante la sua breve ma intensa esperienza al Grande Fratello Vip, compresa una discussione con Vittorio Sgarbi con cui aveva avuto un fugace flirt nel corso di una delle passate edizioni del Festival di Sanremo.

Franceska Pepe, da scrivere rigorosamente con la K, è una giovane modella che ha saputo capitalizzare la visibilità ottenuta con la partecipazione al reality show più famoso d’Italia, mettendo in mostra le sue indiscutibili doti fisiche.

L’ultima accesa discussione? Quella con Francesco Oppini, accusato in più occasioni di averla apostrofata in modi sessisti o comunque poco eleganti. Non fatela arrabbiare, Franceska Pepe sa difendersi alla grande.