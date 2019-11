Franco Cardellino, ex attore torinese è stato ucciso a Cuba

Franco Cardellino, un attore e sceneggiatore torinese di 65 anni, è stato ucciso a Cuba, dove viveva da alcuni anni: è stato accoltellato da un presunto ladro che si sarebbe introdotto nella sua abitazione e che Cardellino aveva tentato di rincorrere a L’Avana, dove ora è in corso una caccia all’uomo. Si occupava della gestione di alloggi, che affittava ai turisti. A Torino, dove Franco era conosciutissimo anche perché tra i primi insegnanti della scuola Cirko Vertigo di Grugliasco, sono ore di dolore. Numerosi i messaggi di amici, ex allievi ed ex colleghi sulla sua pagina Facebook.