Franco, il maledetto del Beat che Torino ha dimenticato…

In una sera del 1962, a Londra, spalancando una porticina colorata sullo Strand e scendendo una buia scalinata, un ragazzino arrivato da Torino segna per sempre il suo destino, quello di colui che sarebbe diventato “il bianco dalla voce nera”, che avrebbe raggiunto le vette più alte, fino a suonare come spalla di Jimi Hendrix a Roma, rimanendo però per sempre intrappolato nel suo inferno personale. A quel tempo si chiamava ancora Franco Maria Castellani, aveva un gruppo, anzi una piccola orchestra, con cui cantava nelle sale da ballo.

Ma Londra è un altro universo: le notti sono fumose e rumore, i capelli si allungano e le gonne si accorciano sotto le forbici di Mary Quant, le radio pirata trasmettono da navi in navigazione al largo delle coste inglesi per aggirare le leggi puritane, negli “underground”, si suona una musica nuova, si mescola una umanità nuova, si affacciano i Beatles che consigliano di ascoltare anche un loro amico, un certo Mick Jagger, c’è la musica nera, c’è un sound che cattura il giovane aspirante cantante. Che sarebbe diventato Pierfranco Colonna, “il Principe della musica”.

Odiava Torino, Franco, e Torino l’ha ricambiato con l’oblio. Di lui rimane una scarna discografia, fatta di pochi singoli, di cui il più famoso è forse “Un uomo senza pietà”, e un album in studio nel 1998 nel tentativo di tornare sulle scene, inutilmente. Una sua amica, Maurizia Girlando, che oggi fa l’avvocato, nel 1996 incide la sua voce su diverse musicassette, un lungo racconto di sé prima che una intervista, per una autobiografia che Franco non avrebbe mai pubblicato, portato via da un tumore nel 2001. Da quelle cassette ora riemerge la sua storia in un libro, “Perduto. Il buio dietro il successo” (Voglino Editrice, 13,50 euro).

Canta bene Franco, e sa l’inglese. Si innamora della nuova musica, di quel fenomeno chiamato Beat che sarà il primo a portare in Italia, un produttore inglese promette di far incidere un disco a lui e compagni. Ma gli amici, dopo pochi giorni a Londra, tornano nella periferia torinese e, mentre lui aspetta e fa incetta di Lp, di vestiti alla moda, e inizia una relazione con una ragazza madre inglese, finiscono per suonare nel nuovo disco di Franco Tozzi.

Tornato in Italia con tanta rabbia, e alcol e pasticche, in corpo, Franco trova comunque il modo di emergere, cantando le cover di quelle canzoni sentite a Londra, alcune neppure ancora arrivate in Italia. Prima con i Boa Boa, poi con I Ragazzi del Sole, che lascerà dopo poco tempo. Loro continueranno, divenendo uno dei gruppi più noti, arruolando per qualche tempo anche Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, altro torinese doc.

Franco, allontanato dalla madre per via della sua fidanzata, intanto diventa Pierfranco Colonna, è Califano a dargli questo nome, portandolo nella sua casa discografica quando Franco romperà con l’Ariston, che a suo dire l’aveva “venduto”. Lascia Torino per Roma, quella sì città sempre amata, fa vita da maledetto, sconvolge anche gli inglesi esibendosi con Riki Maiocchi. Beve, beve smodatamente perché è l’unico modo per non sentirsi solo. E canta, canta dannatamente bene.

Guadagna tanto e sperpera velocemente. Nel 1967 si esibisce al Brancaccio di Roma, prima e dopo il concerto di Jimi Hendrix: nel finale è il gruppo del grande chitarrista a fargli da “spalla”, con Hendrix che suona il basso. I giornali scriveranno che “Hendrix ha fatto del rumore”. Forse è ancora presto, ma le cose stanno cambiando. Nell’era del Beat, anche Torino cambia e nel grigio della città dove si va a letto presto ci sono comunque locali, club dove si beve e si fa grande musica. Apre un club anche lui, in corso Siccardi, ma l’impresa fallisce.

Il libro scandisce gli anni attraverso la voce di Franco, attraverso i suoi occhi che guardano da una finestra del Mauriziano, dove è ricoverato per disintossicarsi. Eroina, alcol, guai giudiziari, anche il carcere. Poi la fuga in Sudamerica. Lo gira in lungo e in largo, gestisce bar, canta, si esibisce sulle spiagge, ritrova l’amore, lo perde, guadagna denaro, lo perde ancora. Un racconto di speranze e paura, di dolore per il fratello morto, di un successo promesso e poi non mantenuto, del futuro bruciato prima dei venticinque anni. Una storia che oggi riemerge dalle profondità di quegli scantinati celati da porte colorate, dove l’anima di Franco è scesa e non è mai risalita, intrappolata dal beat, dal rhytm and blues, da un sogno bagnato di lacrime e gocce di limone scaldate in un cucchiaino.