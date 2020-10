Franco e Rosa, coppia record: nozze di diamante a Barriera

Sessant’anni di matrimonio per i coniugi residenti in via Sesia

Nozze di diamante, per una coppia che si vuole bene come il primo giorno e forse anche di più. Fanno cifra tonda Franco Renna e Rosa Cialdella, i coniugi residenti in via Sesia, a Barriera di Milano, che ieri hanno festeggiato l’importante e invidiato traguardo dei 60 anni di matrimonio. Ottantacinque anni lui, 81 lei, si sono sposati nel 1960 in quel di Corato, un paese in provincia di Bari, in Puglia. Franco era un operaio Fiat con l’hobby per la bicicletta e in gioventù era persino partito da Torino, con la sua bici da corsa, fino in meridione, a San Minervino Murgia, il suo paese natio.

«Impiegandoci ben 36 ore – ricordano le tre figlie Lucia, Anna e Filomena -. E ancora oggi, anche se non utilizza più la bici, si diletta con la cyclette, del resto ha ancora un fisico invidiabile». Rosa invece è un’ex sarta che in realtà non ha mai smesso di lavorare per i suoi vicini o per gli amici e i parenti. E se il fatidico sì i due lo hanno pronunciato in Puglia, da una vita la loro casa è Barriera, che al loro arrivo era un quartiere operaio, molto diverso da oggi. Oltre alle tre figlie, la coppia ha anche quattro nipoti, tutti maschi.

