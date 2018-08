Frane e incidenti per il nubifragio. Sottopasso della morte allagato

È stata una notte di duro lavoro per vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia municipale e protezione civile nella zona del Canavese e dell’Eporediese a seguito dell’ennesimo maxi temporale che si è abbattuto nella serata di martedì. Le zone più colpite sono state quelle di Rivarolo e Feletto, dove ancora una volta è rimasto allagato il sottopasso che collega le due municipalità e che dove poche settimane fa aveva perso la vita un uomo.

Frane, allagamenti di strade e campi, incidenti stradali, alberi caduti e corrente saltata. Questi i problemi maggiori che si sono verificati tra le 21.30 e la mezzanotte, con le raffiche di vento che hanno ulteriormente creato problemi ai mezzi di soccorso. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco, che a fatica è riuscita a smistare tutte le richieste d’intervento.

Attimi di paura quando una Lancia Ypsilon è rimasta incastrata sotto un albero, che pochi istanti prima era caduto per via di pioggia e vento. Per fortuna, gli occupanti sono rimasti illesi, anche se i pompieri hanno dovuto faticare prima di estrarli dall’auto per poi affidarli alle cure dell’équipe medica 118.

Il sottopasso per Feletto, quando ormai era allagato, è stato chiuso dalla municipale: e questo è un problema che si ripeterà ogni qual volta in quella zona si abbatta un violento nubifragio, sempre che nel frattempo non si prenderanno gli adeguati provvedimenti, visto che le pompe ad oggi presenti non riescono a risucchiare tutta l’acqua che si deposita nel tunnel.

Sempre in zona, un albero è caduto, abbattendo un palo dell’illuminazione. Allagamenti anche a Ciconio e Lusiglié, dove sono dovuti intervenire a più riprese i vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda notte e dopo quasi cinque ore di intervento da parte dei mezzi di soccorso. Ma la conta dei danni è ancora in corso.